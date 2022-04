Fluminense vence a primeira no Brasileirão

O Fluminense conquistou neste sábado (16) sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2022. Com gol contra de Paulão já nos acréscimos, o Tricolor derrotou o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, em jogo válido pela segunda rodada da competição.

A equipe comandada pelo técnico Abel Braga volta a campo na terça-feira (19), quando enfrenta o Vila Nova-GO, às 21h30, no Maracanã, em sua estreia na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão o próximo desafio será no sábado que vem (23), às 19h, também no Maraca.

O gol tricolor saiu no final do segundo tempo, já nos acréscimos. Após lançamento de Yago Felipe, Germán Cano cruzou para a área e o zagueiro Paulão desviou contra o próprio gol, garantindo a vitória do Fluminense.

Foto: Mailson Santana/Fluminense