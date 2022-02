Fluminense vence a Portuguesa e emplaca quinta vitória seguida

O Fluminense emplacou a quinta vitória consecutiva na temporada, após derrotar a Portuguesa, na tarde deste domingo (13), pela sexta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. O duelo aconteceu no Estádio Nilton Santos porque o Maracanã está passando por troca de gramado.

O tricolor levou a vitória pelo placar mínimo. O atacante argentino Germán Cano marcou o único gol da partida. Com o resultado, o Fluminense assumiu provisoriamente a primeira colocação do campeonato com 15 pontos conquistados. O time comandado por Abel Braga volta a campo na quarta-feira (16), contra o Nova Iguaçu.

Foto: Mailson Santana/Fluminense