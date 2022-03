Fluminense terá grupo equilibrado na Sul-Americana

Antes do sorteio da Libertadores, a Conmebol realizou na sexta-feira (25) o a formação dos grupos da Copa Sul-Americana, e o Fluminense caiu no grupo H. O tricolor enfrentará o Junior Barranquilla, da Colômbia, o Oriente Petrolero, da Bolívia, e a Unión Santa Fé, da Argentina.

A competição internacional será uma das prioridades da diretoria tricolor, após a desclassificação na partida contra o Olimpia, pela fase preliminar da ‘Liberta’. Principalmente para bater metas esportivas e financeiras. O Flu esperava arrecadar R$ 15 milhões na fase de grupos do principal torneio de clubes da América. O mesmo valor de premiação na Sul-Americana acontece somente para quem chegar nas Semifinais. Apenas o primeiro colocado avança para as Oitavas de Final, fase esta que recebe os eliminados da Libertadores. A decisão da competição ocorrerá no Brasil, no Estádio Mané Garrincha, no dia 1º de outubro, em Brasília.

Ingressos de Fluminense e Botafogo

Segundo veículos especializados, a parcial é de 12 mil bilhetes comercializados para o Clássico Vovô decisivo deste domingo (27). Ao contrário do primeiro jogo, que terminou com vitória do time das Laranjeiras no Estádio Nilton Santos por 1 a 0, que havia maioria botafoguense, o segundo jogo será diferente. Dessa vez, os tricolores devem fazer uma presença maior do que dos torcedores adversários. A bola rola às 16 horas para Fluminense e Botafogo no Maracanã.