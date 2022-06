Fluminense tenta superar tabu contra o Atlético-MG

O Fluminense encara o atual campeão brasileiro, o Atlético-MG, às 21h30, no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão. No entanto, o histórico recente entre as equipes é favorável ao time mineiro, que venceu quatro e empatou quatro vezes contra o Tricolor. A última vitória do Flu ocorreu em 2018, quando o time das Laranjeiras era comandado por Levir Culpi.

O jejum é incômodo para o mandante da partida, que disputou o título do campeonato nacional com o Atlético-MG dez anos atrás, quando foi consagrado tetracampeão brasileiro. No último confronto entre as equipes, o Flu até chegou a abrir o placar, mas Hulk virou o jogo marcando duas vezes. Agora, vindo de uma sequência de dois resultados negativos, o Tricolor tenta se recuperar na competição contra um adversário que ainda está se encontrando na temporada.

Contudo, Fernando Diniz não terá Nathan à disposição, por estar emprestado pelo Galo. O meia só poderá entrar em campo caso a diretoria do Flu pague uma multa milionária. Dessa forma, o atleta deve se juntar a Nonato e Matheus Martins, que são desfalques certos. Pineida ainda é dúvida, mas Nino deve retornar para o time titular.

Como de costume, o treinador não deu dicas de qual deverá ser o onze inicial, mas caso se confirme o desfalque de Pineida, a lateral-esquerda deve ser novamente improvisada. Caio Paulista e Yago Felipe já jogaram na função, e Cris Silva corre por fora por uma vaga.