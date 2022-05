Fluminense tem desfalque importante contra o Vila Nova

O Fluminense enfrenta o Vila Nova-GO amanhã (11) à noite, às 21h30, no Estádio Serra Dourada, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo da ida, o Flu venceu de virada por 3 a 2, com gol de Fred, no Maracanã. Entretanto, o tricolor terá o desfalque de peso de Paulo Henrique Ganso, que teve uma lesão constada no músculo posterior da coxa direita.

O camisa 10 realizou exames na manhã de hoje (10), no CT Carlos Castilho, na reapresentação da equipe após o jogo contra o Palmeiras. E o diagnóstico não foi positivo. Como de praxe, o clube não divulgou o prazo para o retorno de Ganso aos gramados, e a princípio, o meia para por tempo indeterminado.

Ganso ficará de fora por tempo indeterminado – Marcelo Gonçalves / Fluminense

Dessa forma, o técnico Fernando Diniz terá apenas Nathan como opção para armar a equipe no jogo desta noite. O treinador também poderá contar com John Arias, que viajou com o elenco após se recuperar de um problema no tornozelo direito. O comandante, contudo, manteve o mistério na atividade que ocorreu na tarde de hoje (10) no CT do Atlético-GO.

Por outro lado, o time mandante esboçou a equipe que deve tentar superar o tricolor em seus domínios com: Georgemy; Alex Silva ou Moacir, Rafael Donato, Renato, Bruno Colaço ou Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende, Matheuzinho; Victor Andrade, Rubens ou Diego Tavares, Pablo Dyego.

Vale ressaltar que não há vantagem do gol fora na Copa do Brasil. Ou seja, o Fluminense pode até empatar, que avança de fase e embolsa cerca de R$ 3 milhões.

Foto: Fernando Diniz mostra preocupação durante o treinamento / Fernando Diniz não terá Ganso por tempo indeterminado – Marcelo Gonçalves