Fluminense supera Athletico fora de casa e encerra jejum de vitórias

Gol contra de Zé Ivaldo interrompe sequência de três jogos sem marcar do Fluminense

Em partida disputada na Arena da Baixada, o Fluminense venceu o Athletico por 1 a 0, na tarde deste domingo (17), com gol contra marcado por Zé Ivaldo, aos 33 minutos da etapa inicial. Com esse resultado, o tricolor carioca encerrou um jejum de três jogos sem vencer, chegando aos 36 pontos e subindo duas posições na tabela, ocupando agora a 8ª colocação. O Furacão, por sua vez, com a derrota caiu uma posição, ficando em nono.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Athletico começou melhor a partida. Nos primeiros 20 minutos de jogo, já havia finalizado seis vezes e seu lado direito funcionava bem com Carlos Eduardo e Khellven. O Fluminense, bastante modificado, tinha dificuldades em trocar passes no setor ofensivo e só conseguiu seu primeiro chute aos 29. Quatro minutos depois, no entanto, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu abrir o placar, quando David Braz arriscou uma subida ao ataque, servindo Samuel Xavier. O lateral cruzou na área, Santos saiu mal do gol e Zé Ivaldo marcou contra. Aos 37, Marcos Felipe ainda fez uma grande defesa em chute de Pedro Rocha, salvando o Fluminense de sofrer o empate.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com polêmica. Logo aos dois minutos, John Kennedy foi derrubado na área e pediu pênalti. Inicialmente, o juiz marcou a infração, mas, em seguida, assinalou impedimento na jogada. O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou a posição irregular do atacante tricolor. As mudanças do técnico Alberto Valentim não funcionaram e o Athletico caiu de produção na etapa final. Desorganizado, o Furacão não conseguia armar jogadas de perigo e custou a chegar ao gol do Fluminense. A principal chance foi já nos acréscimos, quando Pedro Rocha cabeceou para fora e, por pouco, não empatou o jogo. Minutos antes, porém, o zagueiro Manoel havia desperdiçado ótima chance de ampliar para o Tricolor.

Próximos compromissos

O Fluminense terá a semana livre para treinar e só volta a campo no próximo sábado (23), quando enfrenta o Flamengo. O clássico está marcado para às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Já o Atheltico, volta suas atenções para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que será na próxima quarta-feira (20), às 21h30min, também contra o Flamengo, na Arena da Baixada.