Fluminense se isola na liderança e domina o Vasco

O tricolor carioca não deu chances ao cruzmaltino, e venceu por 2 a 0 neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos. O Flu chegou a 24 pontos, e abriu cinco pontos de diferença para o Flamengo, segundo colocado. Com lei do Ex, Germán Cano abriu o placar e Nonato ampliou ainda no primeiro tempo, apra garantir uma sequência de vitórias sobre o rival, que não ocorria desde 1941.

Na época, o Fluminense submeteu nove derrotas seguidas ao Vasco, em jogos oficiais, fato que não acontecia há 80 anos. Para isso, a equipe de Abel Braga mostrou a superioridade nos confrotnos recentes dominando as duas etapas. Logo aos cinco minutos, em boa trama que teve passe de calcanhar de Paulo Henrique Ganso, Cano fizalizou do jeito que deu, e foi comemorar a bola dentro da rede na frente da antiga torcida que o apoiava nos últimos anos. Mais tarde, novamente dos pés de Ganso, o Flu marcou o segundo quando Nonato desviou no escanteio.

Outro ex-jogador rival, Nenê tentou aplicar a famosa lei em cobrança de falta, mas parou em defesa de Marcos Felipe, que voltou à posição de titular. Esta foi a melhor chance do Vasco no primeiro tempo. Na segunda etapa, os vascaínos precisaram se lançar ao ataque, conseguiram rondar a área adversária, mas sem muita eficência. Controlando o ritmo de jogo, Abel manteve o nível de desempenho quando promoveu as entradas de Luiz Henrique , e William Bigode, que foram poupados de olho na Libertadores.

Por fim, com a vitória, o tricolor carioca se mantém 100% nos clássicos cariocas em 2022. Antes, havia vencido o Flamengo no dia 6 de fevereiro, por 1 a 0 com gol de John Arias. Além disso, os três pontos deixam o Flu mais perto do título da Taça Guanabara, que será conquistadas pela equipe que mais pontuou na fase de pontos corridos. Faltam duas rodadas para o fim da fase de classificação ao mata-mata, que vai definir o campeão estadual desta temporada. E no próximo domingo, o Vasco tem outro embate importante, dessa vez contra o Flamengo, no dia 6 de março.