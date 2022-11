Fluminense se despede do Maracanã em grande estilo e vence Goiás

Quem viu, viu e quem não viu, agora só ano que vem! Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, ontem (9), o Fluminense venceu o Goiás por 3 a 0, com um Maracanã com 35 mil pessoas, na despedida do Tricolor em 2022.



Com gols marcados por Germán Cano, que se isolou mais ainda como artilheiro da competição, agora com 25, Alan, que fez seu primeiro desde que retornou ao clube, e Michel Araújo.



O Fluminense de Fernando Diniz começou o jogo querendo a vitória e, em menos de 10 minutos, já havia criado quatro boas chances de abrir o placar.



Tendo um grande goleiro Tadeu como adversário que realizou boas defesas, Ganso perdeu em rebote com o gol aberto e Arias errou cruzamento para Cano, que estava sozinho.



Porém, a melhor chance foi aos 28 minutos, com Yago Felipe, que, cara a cara com o goleiro, bateu por cima.



Nos 45 minutos finais, o Goiás ficou com um a menos logo aos cinco minutos, com a expulsão de Dadá Belmonte, que recebeu o segundo cartão amarelo após entrada em Ganso.



O Tricolor passou a levar bastante perigo em cruzamentos e no primeiro, Matheus Martins furou, assim como Cano, no segundo, tentando uma bicicleta.



Já no terceiro, Aleksander fez bela jogada e achou Matheus Martins, que bateu mal. Mas, quem tem Germán Cano, tem garantia de gol.



Aos 32 minutos, o ídolo da camisa 14 se antecipou em cruzamento e marcou seu 43º gol na temporada, de cabeça, para abrir o placar. O gol deu novo ânimo ao Flu, que ampliou minutos depois com Alan, seu primeiro gol depois de voltar a seu clube formador.



Após o gol, Fellipe Bastos acabou expulso por ter xingado o árbitro. O Tricolor ainda marcou o terceiro, com Michel Araújo, confirmado após checagem do VAR.



Com o resultado, o Fluminense chega aos 67 pontos e é o terceiro na tabela, já garantido na fase de grupos da Libertadores 2023. Já o Goiás ficou nos 46 e é o 13º, brigando por Sul-Americana.



Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense irá encarar o RB Bragantino, em Bragança Paulista, no próximo domingo (13), enquanto o Goiás enfrenta o São Paulo, em casa, no mesmo dia.