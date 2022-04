Fluminense se apega ao rodízio para superar o Vila Nova

Hoje (19), às 21h30 no Maracanã, a equipe de Abel Braga recebe o Vila Nova, pela Copa do Brasil, com meio time recuperado da maratona recente. Na primeira vitória fora de casa depois de um mês, contra o Cuiabá, por 1 a 0, no último sábado (16), foi cansativa tanto para os jogadores, quanto para os torcedores. A partida arrastada constatou que o rodízio realizado pela comissão técnica de Abel Braga é fundamental para o tricolor conseguir jogar três competições ao mesmo tempo.

Logo depois do encontro na capital mato-grossense, o zagueiro Nino destacou que a rotina vem sendo muito desgastante, principalmente por causa das constantes viagens.

“É muito desgastante, não só os jogos, mas viagens. Em Cuiabá o clima é diferente, tudo isso conta. Contra um time leve. Vale destacar a dedicação do time e a vitória no final”, disse o defensor sobre a vitória que contou com gol contra do zagueiro Paulão, nos acréscimos.

Os jogadores, no entanto, terão folga dessas viagens constantes. Contando com o primeiro confronto contra o time goiano, que disputa a Série B, o Fluminense joga as próximas três partidas no Maracanã. No próximo sábado (26), recebe o Internacional, e na próxima terça-feira (26) o Unión Santa Fé, da Argentina.

Antes disso tudo, Germán Cano, que entrou e foi o melhor no último compromisso, André, Cris Silva, Yago Felipe e David Braz retornam na Copa do Brasil. O zagueiro e o jovem volante, inclusive, nem foram relacionados, e estarão 100% fisicamente nesta terça-feira.

Do outro lado, pela equipe goiana, que empatou contra o Vasco em São Januário, o goleiro Gerogemy destacou que o elenco vai em busca de um empate, para contar com o apoio do torcedor alvirrubro em Goiás. O arqueiro foi um dos destaques na estreia da Série B, contra o cruzmaltino.

“Se a gente conseguir, pelo menos, um empate, vamos voltar e ter o apoio da torcida, possivelmente no Serra Dourada, nossa torcida vai lotar o estádio e vai nos ajudar a tentar buscar essa classificação, que vale tanto financeiramente para o clube como para nós em termos de visibilidade”, afirmou.

Público baixo no Maracanã

Até a última parcial divulgada, apenas 4.200 ingressos foram vendidos para o jogo da terceira fase da competição. Um público parcial tímido, para o clube que foi campeão Estadual um mês atrás.

Foto: Abel Braga colocou em campo um time misto e garantiu os primeiros três pontos na competição – Maílson Santana / Fluminense