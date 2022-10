Fluminense sai atrás, mas arranca empate com o Botafogo no clássico

Em clássico eletrizante, Fluminense e Botafogo empataram em 2×2 pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes brigam por vaga na próxima edição da Taça Libertadores da América. O jogo foi disputado no estádio do Maracanã, na tarde deste domingo (23).

O Botafogo parecia que levaria os três pontos para casa com tranquilidade. Aos 41 munutos do primeiro tempo, Eduardo abriu o placar para o alvinegro. O time de São Januário levou a vantagem para o vestiário após o final da primeira etapa.

O segundo tempo iniciou da mesma maneira que o primeiro terminou: com o Botafogo em vantagem. Aos 7 minutos da etapa complementar, Jeffinho ampliou o placar: 2×0 para o alvinegro. Parecia tranquilo o cenário a favor de uma vitória da equipe comandada por Luís Castro.

A reação tricolor começou aos 31 minutos do segundo tempo, quando Paulo Henrique Ganso, de pênalti, descontou para o time das Laranjeiras. Cinco minutos depois, aos 36, Matheus Martins foi às redes, dando números finais à partida. Fluminense 2×2 Botafogo.

Com o resultado, o tricolor permaneceu na quinta posição com 55 pontos. O Botafogo ficou com o 11º lugar, com 44 pontos. Na próxima quarta-feira (26), o Fluminense enfrentará o Corinthians, em São Paulo. No mesmo dia, o Botafogo jogará, no Rio de Janeiro, contra o Red Bull Bragantino.

Foto: Mailson Santana/Fluminense