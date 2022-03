Fluminense repete roteiro e vence o Flamengo

O Fluminense fez 2 a 0 sobre o Flamengo ontem (30), no primeiro jogo da final do Estadual, em um Fla-Flu com roteiro parecido com o último encontro. Germán Cano marcou duas vezes na etapa final, e o tricolor defenderá novamente uma vantagem na segunda partida, podendo perder por um gol de diferença. As equipes voltam a se enfrentar no sábado (2), às 18 horas.

O clássico foi tenso e picotado pelo árbitro na primeira etapa, que distribuiu seis cartões amarelos na primeira etapa (cinco para o Flamengo). A primeira chance surgiu somente aos 26’, depois que Fabrício Bruno cabeceou depois de escanteio pela direita, e Gabigol viu a bola passar na frente dele.

Novamente em escanteio, David Luiz subiu mais que todo mundo, e obrigou Fábio a fazer bela defesa. Perto do intervalo, foi a vez do Flu. Na melhor jogada da equipe, Calegari tocou na frente para Ganso, a bola sobrou para Cano que recuou para Yago Felipe. O volante viu William Bigode infiltrando e o deixou de cara pro gol para marcar. O lance, contudo, já estava paralisado pelo árbitro Wagner do Nascimento, que deu impedimento do atacante, e gerou indignação dos tricolores.

A situação é polêmica, pois o argentino estava em posição irregular no passe do lateral, mas se Ganso tocou na dividida com Filipe Luís, o gol foi legal. O erro da equipe de arbitragem foi não ter aplicado o protocolo do VAR.

Fluminense marca no fim, de novo

Na segunda etapa, Paulo Sousa colocou Pedro e Arrascaeta em campo. No primeiro lance do uruguaio, o time da Gávea quase abriu o placar quando ele dominou dentro da área e cruzou. A bola desviou na zaga e Pedro chegou batendo, mas Fábio defendeu de novo.

Porém, depois da saída de Fabrício Bruno por lesão muscular, tudo mudou. No primeiro toque de Léo Pereira, que entrou em campo, ele virou vilão. O defensor se embolou, Arias aproveitou e deixou Cano em condições de abrir o placar. E o gol, deu pane geral na defesa rubro-negra. Mais uma vez, Pereira, com ajuda de Arão, falharam juntos e a dobradinha se repetiu. Cano fez o L de novo, garantindo a quarta vitória seguida do Flu sobre o Fla, e vencendo o rubro-negro em finais depois de 21 anos.

Foto: Cano fez o L duas vezes e colou na artilharia do campeonato com seis gols – Maílson Santana / Fluminense