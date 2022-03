Fluminense pode perder troféu na Justiça

O tricolor carioca pode ser campeão da Taça Guanabara na próxima rodada, contra o Resende, no sábado (5), às 16 horas, no Raulino de Oliveira. O Fluminense tem a chance de chegar a 27 pontos, em caso de vitória, e assim ser a equipe que mais pontuou na primeira fase do estadual. Porém, por causa do caso de racismo contra Gabigol, do Flamengo, o Flu pode perder três pontos em caso de punição, colocando Flamengo e Vasco no páreo. É o que garante o Procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, André Valentim.

O Procurador entrou com um pedido de medida cautelar para que o possível título e a entrega da taça não aconteça. O pedido, contudo, ainda precisa ser aceito pela presidência do TJD-RJ. O órgão investiga o suposto caso de racismo sofrido contra o atacante do Flamengo, no FlaFlu do dia 6 de fevereiro, quando Gabigol ouviu as injúrias partindo da arquibancada com a torcida tricolor, no Nilton Santos.

De acordo com veículos especializados, porém, o julgamento sobre o caso ainda não está garantido, porque o inquérito ainda está em fase de investigação. Se a infração não for caracterizada, ou não for definida a autoria, a tendência é de arquivamento do processo.

Atualmente, o Fluminense é líder do Campeonato Estadual, com 24 pontos, seguido por Flamengo, com 20, e Vasco em terceiro, com 19. Com duas rodadas para o fim da Taça Guanabara, o tricolor pode garantir o título de forma matemática, se vencer no sábado.