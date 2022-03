Fluminense perto superar história centenária

Depois de mais uma vitória sobre o Millonarios, da Colômbia, por 2 a 0, e a vaga na Terceira Fase da Libertadores, o Fluminense chegou ao décimo triunfo seguido em 2022. A marca não acontecia desde 1959, e pode superar a maior sequência de partidas vencidas pelo tricolor carioca na história, em 1919. Para isso, será preciso superar dois adversários em três jogos.

Após a classificação, o Fluminense aguarda a definição entre Atlético Nacional e Olimpia, amanhã, às 21:30, na Colômbia, para conhecer seu adversário. Serão dois jogos novamente, que vai determinar quem se classifica para a fase de grupos da competição intercontinental, e podem colocar a equipe de Abel Braga na história do time das Laranjeiras. As partidas estão previstas para a próxima rodada.

Antes, o Fluminense ainda terá um compromisso pelo Campeonato Estadual, contra o Resende, no sábado (5), às 16 horas, pela 10 ª rodada, que pode consagrar o time como campeão da Taça Guanabara. E entre os jogos internacionais, o tricolor ainda enfrenta o Boavista, que está na lanterna do campeonato, pela última rodada, no domingo do dia 13, em Saquarema.

Sobre a atual sequência de vitória, o técnico do Fluminense comemorou o atual momento, mas ressaltou: “Quero continuar com a invencibilidade. Isso está muito bom. Tentamos e só conseguimos jogar lá fora depois da expulsão. Tínhamos jogada combinada. Ela entrou e saiu o resultado. O que falta, vamos conversar entre nós. Se ganhar dez jogos consecutivos e não está bom, não sei quando estará bom”.