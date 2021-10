Fluminense perde para o Santos por 2 a 0 e deixa escapar chance de G6

Fora de casa, tricolor comete falhas individuais e é dominado por equipe paulista

Após duas vitórias seguindas, o torcedor do Fluminense aguardava por mais um resultado positivo no jogo realizado ontem contra o Santos no estádio da Vila Belmiro. Porém, mais uma vez o Tricolor teve uma atuação fraca e perdeu por 2 a 0 para a equipe paulista. Os gols foram marcados por Madson, no primeiro tempo, e por Diego Tardelli no segundo. Com o resultado, a equipe carioca deixou escapar a chance de entrar no G6 e permanece na 8ª colocação do Brasileirão com 39 pontos.

Precisando a reagir na tabela, o Santos foi para cima do Fluminense desde o começo e dominou os 20 primeiros minutos do jogo. Aos 8, o lateral-direito santista Madson cabeceou forte e o goleiro tricolor Marcos Felipe fez grande defesa em bola que ainda bateu no travessão. Mas aos 32 minutos, o mesmo Madson aproveitou belo lançamento e, às costas do lateral-esquerdo Marlon, cabeceou no canto direito do arqueiro do Fluminense,

Na volta do segundo tempo, o Fluminense veio com outra postura e começou a sair mais para o jogo, buscando espaços para o chute. Mas quando estava melhor em campo, Marcos Felipe saiu errado e deu de graça uma bola para o Santos armar o contra-ataque. Marinho partiu em velocidade, tocou para Madson, que deu um passe açucarado para Diego Tardelli ter apenas o trabalho de empurrar para o gol vazio, marcando o primeiro dele com a camisa santista.

O Fluminense volta a campo neste domingo (31) em duelo contra o Ceatá na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16 horas.