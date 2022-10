Fluminense perde para o Galo e se distancia ainda mais do líder Palmeiras

Equipe tricolor para a terceira colocação na tabela

Após três vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi derrotado, hoje, por 2 a 0, para o Atlético-MG, no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão. O sonho da briga pelo título ficou ainda mais distante para o tricolor carioca.

Enquanto era superior, no final do primeiro tempo, aos 37 minutos e 11, Cano chegou a acertar um tiro à queima roupa, de perna esquerda, na pequena área, marcando um golaço; adiantado, foi marcado o impedimento – confirmado pelo VAR.

Aos 40, numa jogada de contra-ataque do Atlético, Hulk bateu com a perna esquerda e abriu o placar: 1 a 0 Galo.

O segundo gol da equipe mineira veio após uma queda de rendimento do Flu em campo e a expulsão de Manoel, que encostou o braço na bola, na pequena área. Aos 17 do segundo tempo, após o juiz Luiz Flávio de Oliveira conferir o VAR, foi marcado o pênalty contra o tricolor: Hulk marcou outra vez, no canto esquerdo do goleiro Fábio, que pulou para o lado direito. 2 a 0.

Com 51 pontos na tabela, o Fluminense caiu para a terceira posição no campeonato, após a derrota. Com o agravante de que a diferença para o líder Palmeiras – atualmente em nove pontos – pode se ampliar, no decorrer da rodada. Em sétimo lugar, o Atlético-MG pulou para 43 pontos.

O time de Guerreiros volta a campo na quarta (5), quando visita o Atlético-GO, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly.

O Fluminense de Fernando Diniz entrou em campo com Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso (Michel Araújo); Matheus Martins (Marrony), Arias (Calegari) e Cano (Willian Bigode).