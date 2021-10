Fluminense perde para o Ceará por 1 a 0 e estaciona na 8ª posição

Mesmo com um jogador a mais durante boa parte da partida, tricolor não consegue evitar derrota

Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará suportou a pressão do Fluminense e garantiu a vitória por 1 a 0, no Castelão, na tarde deste domingo (31). Com o resultado, o Fluminense estaciona na 8ª posição, enquanto o Vozão se afasta da zona de rebaixamento. Destaque para o atacante Vina, que marcou de pênalti para Ceará logo nos primeiros minutos da partida, quando a equipe cearense tinha superioridade.

Primeiro tempo

A partida iniciou melhor para o time da casa. Logo aos 3 minutos, Jael carregou a bola na área e foi derrubado por Nino. Pênalti! Vina, ex-jogador do tricolor carioca, foi para a cobrança e converteu. O Vozão manteve uma relativa superioridade, até que, aos 26 minutos, Gabriel Dias fez falta dura em Marllon e foi expulso com auxílio do VAR. A partir da expulsão, o Fluminense passou a dominar a partida, pressionando a equipe cearense. Mas abusou de tentativas de ligações diretas e cruzamentos da intermediária. Também faltou agressividade, diante da retranca montada pelo Ceará. No finzinho, aos 49 minutos, Samuel Xavier fez boa jogada pela direita, levou a bola para linha de fundo e fez um cruzamento que funcionou como um chute, obrigando o goleiro João Ricardo a fazer uma grande defesa.

Segundo tempo

O Fluminense voltou do intervalo com Fred no lugar do Caio Paulista, que não havia feito um bom primeiro tempo. Atrás no placar, o time carioca partiu com tudo para o ataque em busca do empate, mas faltava criação. As melhores oportunidades se resumiram a chutes arriscados de fora da área. O Ceará, por sua vez, investia nos contra-ataques, sobretudo com Mendonza, que fez grande partida, mas faltou precisão no momento final. Conforme o jogo foi se aproximando do fim, a tensão cresceu bastante. Houve muitas faltas duras e discussões. Lucca chegou a balançar as redes para o Fluminense, mas o assistente marcou impedimento. Aos 42, foi a vez de Rick finalizar para grande defesa do goleiro tricolor Marcos Felipe. Os minutos finais foram de ataque contra defesa. O Fluminense lançou muitas bolas na área. Em uma delas, Bobadilla chutou raspando na trave. Mas não foi o suficiente e o jogo terminou mesmo com a vitória do Ceará.

Com esse resultado, o Ceará deixa a zona de rebaixamento e vai para o meio da tabela. O time chegou aos 36 pontos e agora ocupa a 12ª posição. Já o Fluminense, com a derrota, se mantém na 8ª posição com os mesmos 39 pontos. Na próxima rodada, o tricolor carioca recebe o Sport no Maracanã, no próximo sábado (6), às 21h. O Ceará recebe o Cuibá, mais uma vez diante de sua torcida, no Castelão, no próximo domingo (7), às 20h30min.