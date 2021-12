Fluminense perde para Bahia por 2 a 0, mas segue na disputa por vaga na Libertadores

Tricolor carioca ainda depende apenas de si para garantir vaga, mas precisará vencer na última rodada

Em partida disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, na tarde deste domingo (5), o Bahia venceu o Fluminense por 2 a 0, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de 26.701 torcedores que lotaram o estádio, brilhou a estrela de Gilberto, que marcou duas vezes e garantiu a vitória do Bahia. A equipe de Guto Ferreira fez um grande primeiro tempo e conquistou a vantagem com certa facilidade, enquanto o time de Marcão não se encontrou em campo e levou pouco perigo ao gol adversário.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 43 pontos, saltando para a 15º posição e saindo, ao menos momentaneamente, da zona de rebaixamento. Juventude (16º) e Cuiabá (17º) também somam 43 pontos e jogam nesta segunda-feira (6) contra contra São Paulo e Fortaleza, respectivamente, podendo devolver o time baiano para o Z4.

O Fluminense poderia ter conquistado a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas agora corre o risco de nem sequer se classificar para a competição. Com a derrota, o tricolor das Laranjeiras estacionou nos 51 pontos e atualmente ocupa a 7ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado por América-MG ou Ceará, que ainda jogam nesta rodada.

Para piorar a situação, o tricolor carioca ainda perdeu quatro jogadores para a decisiva partida da última rodada, todos por terem que cumprir suspensão. Yago Felipe, Fred e Wellington receberam o terceiro cartão amarelo e não poderão disputar a partida contra a Chapecoense. Já o zagueiro Manoel recebeu o vermelho direto no segundo tempo, depois de se envolver em confusão com Rossi, que também foi expulso, desfalcando o time.

Última rodada

A rodada final do Brasileirão acontece na próxima quinta-feira (9). O Fluminense recebe a Chapecoense no Maracanã, e o Bahia visita o Fortaleza na Arena Castelão. Os dois jogos, assim como os demais da última rodada, acontecem às 21h30min.