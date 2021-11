Fluminense perde de virada para o Atlético-MG

O Fluminense bem que tentou, saiu na frente do Atlético-MG, mas não foi páreo para o líder do Brasileirão. A equipe mineira venceu o tricolor, no Mineirão, pelo placar de 2×1, na tarde deste domingo (28). O Galo está cada vez mais perto de confirmar matematicamente o título.

O zagueiro Manoel abriu o placar para a equipe Carioca. Hulk empatou em pênalti polêmico, contestado pelo time do Fluminense. O ex-atacante da Seleção Brasileira deu números finais à partida. Dessa forma, está encerrada a sequência de vitórias do Fluminense. Foram duas consecutivas.

O tricolor segue brigando por uma vaga na próxima edição da Libertadores da América. A equipe comandada pelo técnico Marcão tem 51 pontos e está em sétimo lugar a apenas um ponto do sexto colocado. No entanto, o Fortaleza, primeiro dentro do G6, possui um jogo a menos. O Galo é líder com 78 pontos, 11 a mais que o Flamengo.

Foto: Mailson Santana/Fluminense