Fluminense perde de virada no último minuto para o Coritiba

O Fluminense perdeu por 3 a 2 na tarde deste domingo (01) para o Coritiba, no Couto Pereira, Paraná, pela 4ª rodada do Brasileirão. O tricolor abriu dois gols de vantagem com Ganso na primeira etapa. Porém, o time da casa virou na etapa final com Léo Gamalho, após pênalti cometido por André, que acabou expulso, e Andrey. No último minuto dos cinco minutos de acréscimos, Gamalho deu o golpe de misericórdia. A derrota deixou o time das Laranjeiras na 14ª posição, com quatro pontos.

A primeira partida depois da saída de Abel Braga mostrou um Fluminense diferente, e jogando de forma franca contra a equipe de Curitiba. Mesmo pressionando, o time comanda pelo técnico interino Marcão não se acovardou e conseguiu dois gols nos pés do talento de Paulo Henrique Ganso. O primeiro ocorreu aos 19’, quando o camisa 10 arriscou de longe e Alex Muralha aceitou. Antes do intervalo, o meio campo deu de centroavante e aproveitou boa jogada e cruzamento de Luiz Henrique, para marcar o segundo. Não houve comemoração, pois Ganso cabeceou a bola e o zagueiro, acabou quebrando parte do dente.

Ganso comemora seu primeiro gol na partida – Maílson Santana

Reação do Coritiba

Pelo lado da equipe mandante, Andrey tentou diminuir depois que levantou na área tricolor, mas Fábio saiu bem e defendeu. Azar do ex-jogador do Vasco também no último minuto da primeira etapa, quando cobrou direto para o gol, e assustou o goleiro visitante.

Na segunda etapa sobrou sorte para o meio campo, e para o Coritiba. Em cobrança de escanteio, Léo Gamalho tentou de cabeça e levou perigo para o Flu, ao mesmo tempo que levou um chute de André. O VAR foi conferir depois de dois minutos e marcou a penalidade máxima cometida pelo volante tricolor, que já tinha amarelo, e foi expulso. O atacante deslocou Fábio e converteu.

Ganso tentou responder logo na sequência puxando o contra-ataque e acionando Luiz Henrique. O jovem levou até a linha de fundo e cruzou para o meio da área, mas Cano chegou atrasado. Antes dos 20 minutos, o time da casa já tinha empatado. Melhor em campo até aquele momento, Andrey aproveitou que a zaga tricolor afastou mal, e chutou de fora da área, sua principal característica, para igualar o placar.

Com um a menos, restou ao Fluminense defender o ponto parcial conquistado até aquele momento, e uma escrita de 7 anos. Estava há sete anos e cinco meses sem saber o que é perder para o Coritiba no Campeonato Brasileiro (sete jogos). Contudo, no último minuto da partida, a defesa do Flu cedeu a pressão mandante. Aos 49’, Fábio conseguiu salvar, mas em seguida, a bola continuou rondando a área e Fabricio tocou para Léo Gamalho colocar números finais ao jogo: 3 a 2.

Foto: ex-Vasco, Andrey deixou tudo igual contra o Fluminense – Coritiba / Divulgação