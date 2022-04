Fluminense muda a postura para estreia na Sul-Americana

O Fluminense viveu momentos muito distintos em três meses de futebol nesta temporada, e tenta se apegar a boa fase recente para garantir uma boa estreia na Sul-Americana, contra o Oriente Petrolero da Bolívia, na noite de amanhã (06), às 19h15, no Maracanã. Desde a eliminação para o Olimpia, na fase preliminar da Libertadores, o tricolor superou a má fase e reconquistou o Estadual depois de 10 anos, vencendo o Flamengo na final, o que não acontecia desde 1995.

Um dos principais motivos para isso foi a mudança de postura, o que ficou nítido nos jogos contra o rubro-negro. Na partida que deu o 32º título estadual ao Flu, a posse de bola foi maior para o time das Laranjeiras, que se destacou por colocar os adversários na roda. A titularidade de Paulo Henrique Ganso, também foi fundamental para esse estilo de jogo mais vistoso, do que a bastante criticada formação com três zagueiros, de Abel Braga. Felipe Melo, destalhou essa mudança

“Nós tivemos uma desenvoltura importante. Mostramos estar com o psicológico em dia. Eles saíram na frente e não deixamos cair. A derrota contra o Olimpia nos ajudou a entender que temos de defender sim e também ter a bola no pé”, disse o volante, que será desfalque para o técnico do Fluminense, por conta de um problema no menisco do joelho direito.

O adversário do Flu não vive uma fase tão boa quanto a equipe mandante. O Oriente Petrolero faz uma campanha irregular no campeonato boliviano e vem de derrota no último jogo, depois de perder por 2 a 1 para o Real Santa Cruz. Atualmente, o time está na quinta posição, no grupo A do Apertura.