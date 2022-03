Fluminense monitora lateral do Shakhtar Donestk

Diretoria do tricolor observa oportunidades de mercado do futebol ucraniano

O Fluminense está de olho nos jogadores brasileiros que deixaram o futebol ucraniano recentemente, por causa da invasão russa que aconteceu no dia 22 de fevereiro. Segundo veículos especializados, o lateral-direito Dodô, do Shakhtar Donestk, interessa ao tricolor carioca, que possui apenas dois nomes na posição: Samuel Xavier e Calegari.

A liga de futebol da Ucrânia foi paralisada por causa do conflito armado no Leste Europeu, e todos os brasileiros que atuam no país estão de volta ao Brasil. Dessa forma, algumas oportunidades de mercado devem surgir, e o Fluminense já tem um alvo determinado para reforçar a equipe em 2022.

Lateral de 23 anos, Dodô foi revelado pelo Coritiba e vendido em 2017 para o Shakhtar. Porém, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, em 2018, e retornou em 2019 para o time da cidade de Donestk, quando começou a jogar regularmente. Foram 94 partidas até o momento, com 12 assistências e cinco gols. O desempenho impressionou clubes como Bayern de Munique, da Alemanha, e Tottenham, da Inglaterra. As equipes chegaram a fazer propostas, mas ambas foram recusadas pela diretoria ucraniana. Agora, na mira do Fluminense, o atleta recebeu apenas uma sondagem e valores não foram divulgados.