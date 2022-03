Fluminense leva a melhor de novo sobre o Botafogo

Fluminense reencontrou ontem (21) a noite o caminho da vitória no clássico Vovô, após fazer 1 a 0 no Botafogo em pleno Nilton Santos, pela Semifinal do Campeonato Estadual. O time mandante até que tentou, mas quem não faz, leva, e John Arias fez, o único gol do certame. Por ter vencido a Taça Guanabara, o tricolor pode perder por um gol, que enfrentará o Flamengo na final da competição.

No entanto, os mais de 8.400 presentes, a maioria de botafoguenses, ficaram na bronca com o primeiro tempo de muita posse de bola e poucas efetividade. Contudo, dentro de campo faltou criatividade para as duas equipes. Chay até assustou Marcos Felipe com um chute por cima do gol. Porém, alvinegros e tricolores precisaram ajustar as táticas na parada técnica.

Depois, foi só aos 47’ que Luiz Fernando levou a melhor sobre a marcação, e a bola sobrou para Rikelmi, que parou em Marcos Felipe, salvando o Flu. Com o fim da primeira etapa, surgiram vaias e cobranças por uma partida digna de semifinal.

E aconteceu. O Bota voltou melhor no intervalo, logo no início do segundo tempo. Kayque puxou contra-ataque e serviu Chay que bateu cruzado. Na sobra, Matheus Nascimento aproveitou, mas tirou tinta da trave. Foi a melhor chance do Botafogo na partida.

Melhora do Fluminense e preocupação no fim

Na parada técnica, Abel Braga tentou, e conseguiu, virar o certame ao seu favor. Nonato, Ganso e Yago Felipe entraram nas vagas de Martinelli, David Braz e Calegari. O esquema de três zagueiros se desfez, e o time das Laranjeiras melhorou. O Bota ainda reclamou de mão de Yago na bola, o que seria pênalti. Mas o árbitro Graziani Maciel Rocha mandou seguir. Depois disso, só deu Fluminense.

O goleiro botafoguense precisou trabalhar seguidas vezes: uma grande defesa em chute de Nonato de dentro da área aos 31’, e depois em outro chute de fora da área, dessa vez de Matheus Martins.

Foi aos 35’, entretanto, que não deu para o jovem goleiro. Yago Felipe recebeu na frente dos zagueiros e achou um espaço para John Arias marcar o único gol da partida. Estreante na partida, Philipe Sampaio deu condição ao colombiano. No fim, Pineida preocupou depois que sofreu joelhada de Marcos Felipe, e ficou desacordado. Mas já estava consciente na ambulância, quando o árbitro terminou o jogo. O lateral-esquerdo teve uma concussão, e foi para um hospital investigar mais sobre a pancada.