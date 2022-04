Fluminense joga mal e perde na Sul-Americana

O Fluminense perdeu por 3 a 0 na Colômbia para o Junior Barranquilla, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana na noite de hoje (13). Didier Moreno e Cristian Borja marcaram na primeira etapa, e Sambueza fechou o placar nos acréscimos do segundo tempo. Com a derrota, o Flu caiu para a terceira posição, com três pontos, sendo ultrapassado pelo Unión Santa Fé, em primeiro, e a equipe colombiana, com a vitória, chegou a mesma pontuação.

Abel Braga colocou em campo uma equipe considerada 100% fisicamente. Mas não foi o que aparentou depois que a bola rolou. Logo aos 9’, os donos da casa aproveitaram a falha na marcação, e Albornoz cruzou para Didier Moreno que, sozinho, abriu o placar. O gol foi sentido pelos tricolores, que não conseguiram reagir muita coisa na etapa inicial.

Cris Silva sofreu com as investidas dos colombianos pelo seu setor. Foram 13 finalizações da equipe de Barranquilla contra apenas 3 do Flu. Aos 45’, o árbitro ainda marcou pênalti para a equipe da casa, quando André derrubou Giraldo. Borja foi para a cobrança e bateu forte, aumentando a vantagem.

Na segunda etapa Abel mudou a equipe. Luiz Henrique entrou no lugar de Calegari, conseguiu dar mais volume de jogo para os brasileiros. Vendido ao Real Bétis, o atacante criou duas boas chances, mas o ataque não aproveitou. Cano, que fez uma partida apagada logo deu lugar para Fred.

O Flu melhorou no jogo. A melhor chance foi em falta cobrada por Ganso. O camisa 10 tirou da barreira e mirou o canto defendido por Sebastián Vieira, que fez boa defesa. Na sequência, o Junior respondeu e quase marcou o terceiro, quando Hinestroza puxou contra ataque e cruzou para Cetré, que completou para o gol, mas foi pelas redes do lado de fora.

O Junior Barranquilla começou a catimbar o jogo, para ganhar tempo e garantir a vitória. Aproveitando os contra-ataques, Sambueza roubou a bola de Martinelli, e tocou na saída de Fábio. Assim como na Libertadores de 2021, o Fluminense tropeçou para a equipe colombiana, dessa vez na Copa Sul-Americana. Como somente uma equipe avança na fase de grupos, a próxima rodada, no dia 26/04, contra o Unión Santa Fé, no Maracanã, será decisiva.

Foto: Cano teve dificuldade contra a defesa colombiana – Mailson Santana / Fluminense