Fluminense já poupou 11 jogadores na atual temporada

O Fluminense inicia a semana com a preparação para a segunda rodada da Copa Sul-Americana, contra o Junior Barranquila, na Colômbia, nesta quarta-feira (13), às 21h30. Na estreia do Brasileirão, que terminou em empate sem gols contra o Santos, Abel Braga deixou Paulo Henrique Ganso no banco de reservas, de no próximo jogo. Dessa forma, o tricolor chegou ao décimo primeiro atleta que foi poupado ao longo de 2022.

A lista contém Felipe Melo, Nino, David Braz, Pineida, David Duarte, Luiz Henrique, Fred, Samuel Xavier, Calegari, e agora, Ganso. Seja por lesão, ou simplesmente desgaste muscular. O objetivo do técnico campeão Estadual é preservar os principais jogadores do time, tendo em vista os encontros chaves da temporada. Para o jogo na Colômbia, contudo, o volante Felipe Melo ainda deverá ser desfalque, por causa de um problema no joelho.

Entretanto, o time colombiano poderá ter até três desfalques. O zagueiro Homer Martinez, que vai realizar uma atroscopia, e o meia Luís Cariaco González, suspenso, estão fora. O Junior Barranquila aidna pode perder um velho conhecido do futebol carioca. O atacante Fernando Uribe, que teve uma passagem apagada pelo Flamengo, é dúvida para o confronto. O retorno do colombiano estava previsto para esta quarta-feira, mas o jogador não treinou hoje (11).

O tricolor enfrenta os donos da casa no Estádio Metropolitano Barranquila, e embarcou hoje (11), após o treino realizado no CT Carlos Castilho. Em território colombiano, o Flu segue a preparação no estádio Romelio Martinéz.

