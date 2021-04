Fluminense goleia Madureira e embala para semifinais da Cariocão

O Fluminense goleou o Madureira pela última rodada da Taça Guanabara, no Maracanã, por 4 a 1, com os primeiros gols de Abel Hernández, Raúl Bobadilla e Gabriel Teixeira com a armadura Tricolor. Paulo Henrique Ganso completou o placar. O técnico Roger Machado, no dia do seu aniversário, deu descanso para o time principal, aproveitou para entrosar os recém contratados, e promoveu a estreia do garoto João Neto, de 17 anos.

O Fluminense iniciou a partida dando ritmo ao jogo e buscando o espaço para finalizar. Mas foi o Madureira que chegou, aos 10 minutos, com um chute de fora da área, para defesa tranquila de Marcos Felipe. Após falta recebida por Raúl Bobadilla na lateral esquerda, Cazares cobrou na área e Danilo Barcelos raspou de cabeça, para fora, aos 23 minutos. Aos 28, em cobrança de falta pelo lado direito, o atacante Luiz Paulo aproveitou corte parcial de Hudson e chutou para marcar o gol do Madureira.

Aos 30, o mesmo Luiz Paulo foi acionado em lançamento, ele driblou Manoel e chutou por cima do travessão. Aos 34, Cazares cobrou escanteio pela direita e Matheus Ferraz cabeceou para defesa do goleiro Felipe Lacerda. Aos 40, Cazares acionou Bobadilla na área, que driblou o goleiro e chutou, com pouco ângulo. A bola cruzou a área e Abel Henández não conseguiu chegar a tempo.

Aos 10 minutos, Bobadilla acionou Lucca na entrada da área, pela direita, mas o camisa 7 chutou para fora. Aos 13, Abel Hernández recebe lançamento longo e é derrubado na área. Ele mesmo cobrou a penalidade e marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Tudo igual no placar, 1 a 1. Aos 20, mais um escanteio cobrado por Cazares para a cabeçada de Matheus Ferraz, para a defesa do Felipe. Na sequência, o Madureira chegou com um voleio de Caíque, triscando o travessão. De volta ao ataque, Gabriel Teixeira recebeu lançamento e finalizou.

O zagueiro do Madureira cortou a bola com o braço, mas o juiz não viu. Aos 25, em escanteio pela esquerda com Danilo Barcelos, Gabriel Teixeira chutou de primeira para defesa de Felipe, mas no rebote Raúl Bobadilla também marcou seu primeiro gol com a armadura tricolor. Aos 30, uma triangulação pelo lado esquerdo do Madureira e chute forte de fora da área, do lateral Sampaio, para boa defesa de Marcos Felipe.

Aos 35, Caio Paulista arrancou pela direita, saiu de três e passou para Paulo Henrique Ganso achar Abel, que finalizou forte para a defesa do goleiro Felipe. Na cobrança de escanteio, o zagueiro Manoel cabeceou com estilo, mas a bola foi para fora. Aos 44, Gabriel Teixeira rabiscou pela esquerda, tocou no Ganso que abriu para Danilo Barcelos. O lateral cruzou na cabeça do camisa 10, que colocou no contrapé do goleiro Felipe. Aos 48, Ganso esperou Gabriel Teixeira retornar da posição de impedimento e tocou, o garoto limpou o lance e colocou no ângulo. Um golaço.