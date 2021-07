Fluminense goleia Criciúma e se classifica na Copa do Brasil

Se o torcedor tricolor estava apreensivo antes do jogo da volta contra o Criciúma por causa das três derrotas seguidas, então já pode respirar aliviado. O Fluminense venceu a equipe catarinense por 3 a 0 está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo foi realizado às 16:30 no do Maracanã,

Por causa da derrota por 2 a 1 na primeira partida válida pelas oitavas, o clima era de apreensão no elenco, pois o time também perdeu as outras duas partidas pelo Brasileirão, 1a 0 para o Grêmio e derrota para o Palmeiras para o mesmo placar. Mas logo aos 3 minutos, Egídio cruzou da esquerda e o zagueiro Manoel apareceu de surpresa cabeceando firme, sem chance de defesa para o goleiro adversário.

O Fluminense tentava sair mais para o ataque, pois precisava de mais um gol para não depender dos pênaltis. Mas não conseguia furar o bloqueio do Criciúma, que praticamente não ameaçou a meta do tricolor carioca até o fim da primeira etapa. Só que a situação mudou na volta do intervalo.

Logo aos 7 minutos, Luiz Henrique ganhou uma disputa de bola pelo lado esquerdo e serviu Gabriel Teixeira, que chutou de primeira na entrada da área, ampliando o placar no Maraca. E apenas dois minutos depois, aos 9, o Flu partiu em contra-ataque e a bola chegou a Fred, que apenas rolou para Luiz Henrique mandar para o fundo das redes e fechar o placar.

No final da partida, o zagueiro Manoel foi expulso por dar um chutão na bola após o árbitro já ter paralisado o lance. Como já tinha um amarelo, levou outro e deixou o time com um a menos. Apesar da expulsão, o Criciúma não ameaçou a meta defendida por Marcos Felipe até o apito final.

Com a classificação garantida, o Fluminense vai conquistar pouco mais de R$ 3 milhões como prêmio por avançar de fase. Além disso, a atual campanha no torneio é a melhor participação na Copa do Brasil desde 2015, quando o time foi eliminado pelo Palmeiras nas semifinais. Desde então, o máximo que o time conseguia era se classificar até as oitavas de final, como aconteceu em 2016, 2017 e 2019. O próximo adversário só será conhecido após sorteio realizado pela CBF.

E o próximo foco do Fluminense é a partida de volta contra o Cerro Portenho válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O duelo será na terça-feira (3), às 19h15, no Maracanã. Como venceu o confronto da ida por 2 a 0, o tricolor pode perder por até um gol de diferença que está classificado para as quartas. Caso avance de fase, o clube carioca vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense F. C.