Fluminense faz o dever de casa na Libertadores

O Fluminense venceu o Olimpia, do Paraguai, por 3 a 1, ontem (9), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da Terceira Fase da Libertadores. Germán Cano, duas vezes, e Luiz Henrique marcaram. Esta foi a primeira vitória do tricolor contra os paraguaios na história do confronto.

No embalo dos quase 32 mil presentes, que gerou uma renda de mais de R$ 1 milhão, o tricolor começou bem na partida. Yago Felipe foi o primeiro a criar a primeira chance, depois que recebeu lançamento de Calegari e chutou forte. O lance gerou o escanteio do gol inaugural do encontro. Na cobrança, Luiz Henrique desviou na primeira trave e Cano, sozinho, abriu o placar.

Porém, não deu muito tempo para a torcida comemorar. Em saída de bola mal executada, Fábio, que foi herói contra o Millonarios, dessa vez se candidatou a vilão. O goleiro tentou o passe, mas acabou tocando para Derlis Gonzalez, que não perdoou e igualou para os paraguaios.

Para a segunda etapa, Abel Braga tentou controlar mais a partida, a partir do meio campo. Colocou Martinelli no lugar do capitão Yago Felipe. Entretanto, o Fluminense voltou a ficar em vantagem no talento individual de Luiz Henrique. O garoto de Xerém recebeu na esquerda e passou por um, dois, deixou o terceiro no chão, e bateu colocado tirando do goleiro. Um verdadeiro golaço do jovem atacante, o primeiro dele na temporada, e o décimo na carreira. Então, a equipe da casa teve, finalmente, o comando do jogo. O Olimpia chegou a assustar a defesa tricolor, mas Fábio se redimiu da falha na primeira etapa, salvando cabeçada de Salcedo na pequena área, após escanteio.

Em seguida, o placar foi definido pelo oportunismo do goleador do Fluminense em 2022. John Arias virou a jogada, Willian Bigode cruzou rasteiro, Olveira não interceptou, e Cano marcou o segundo dele, o sexto na temporada, em 13 jogos. Contra-ataque mortal do time de Abel Braga. Além disso, com os três gols, o Fluminense chegou aos 100 gols na Libertadores. Com a 12ª vitória no ano, o time carioca leva uma vantagem de dois gols para o segundo confronto, na próxima quarta-feira (16), às 21:30, no Defensores del Chaco.