Fluminense estreia com vitória contundente na Sul-Americana

O Fluminense venceu na noite de hoje (6) por 3 a 0 o Oriente Petrolero na estreia da Sul-Americana, em mais uma boa exibição no Maracanã. Sem Nino, Calegari e Felipe Melo, Abel Braga se empolgou com o bom desempenho da equipe titular que foi a campo. Cris Silva, John Arias e Zazpe (contra) definiram o placar. O tricolor agora se prepara para o início no Campeonato Brasileiro, sábado (9), às 16 horas contra o Santos, também no Mário Filho.

Embalado pelo 32º título Estadual, o time das Laranjeiras entrou animado. Apesar do pouco público, apenas 20 mil presentes, os jogadores mostraram porque estão em boa fase. Arias teve duas chances de abrir o placar logo no início. Primeiro, o colombiano apareceu e bateu pro gol, mas a zaga afastou. Na sequência, o atacante chegou pela esquerda, mas Quiñonez espalmou.

O gol, no entanto, não demorou a sair. Aos 29’, Ganso arriscou de fora da área mas parou em Quiñonez. No rebote, Cris Silva aproveitou e fez. O lateral voltou a marcar depois de um ano sem balançar as redes. E perto do intervalo, o time mandante condicionou a vitória parcial. Samuel Xavier achou John Arias em bom passe, e o colombiano chutou cruzado para marcar o sétimo dele pelo Flu. Nos dois tentos, o técnico Abel Braga comemorou muito.

John Arias comemora o sétimo gol pelo Fluminense – Conmebol Staff

Na segunda etapa, uma goleada poderia acontecer facilmente, mas Quiñonez fez de tudo para evitar. Aos 3’, Ganso arriscou de novo, mas o goleiro voou para defender. A melhor chance dos bolivianos aconteceu em seguida. Carlos Roca aproveitou a sobra e bateu, e dessa vez Fábio apareceu para afastar o perigo.

Aos 26’, o goleiro boliviano voltou a salvar duas vezes. Willian tentou mas parou no arqueiro, e depois o goleiro segurou cabeçada do argentino. Não era esperado por Quiñones um fogo amigo no minuto seguinte. Willian Bigode cruzou para Luiz Henrique, mas Zazpe colocou contra a própria meta. 3 a 0 para o Fluminense, que estreou da melhor forma na competição internacional. Ao contrário, do próximo adversário. O Santos perdeu na estreia da Sul-Americana por 1 a 0 para o Banfield, da Argentina.

Foto: Cris Silva comemora o seu primeiro gol com a camisa do Flu fazendo o “L” – Maílson Santana / Fluminense