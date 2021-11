Fluminense enfrenta o Inter em confronto direto pelo G6

O Fluminense tem, na noite de hoje (24), confronto direto valendo uma vaga na próxima edição da Libertadores da América. A equipe comandada pelo técnico Marcão enfrenta o Internacional, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o treinador terá problemas para escalar o time, principalmente no meio de campo.

Os meias André e Nonato não irão entrar em campo. O primeiro cumpre suspensão automática por receber o terceiro cartão amarelo na vitória contra o América-MG. Já o segundo está emprestado ao Tricolor justamente pela equipe gaúcha. Caso entre em campo, o Fluminense teria que pagar uma multa de R$ 500 mil o que, internamente, é avaliado como pouco provável que ocorra.

Dessa forma, quem deve ganhar uma oportunidade no time titular é o volante Wellington, que é alvo de contestações por parte da torcida. Ele deve formar o trio de meio-campo ao lado de Yago Felipe e Martinelli. Correm por fora para entrar no time os jovens Wallace, de 20 anos e Matheus Nascimento, de 22. Uma improvisação de Calegari na posição não está descartada.

O tricolor, atualmente, ocupa a sétima posição na tabela, após a 34ª rodada. o time está quatro atrás do Bragantino, primeira equipe dentro do G6, que garante vaga à próxima pré-Libertadores. O internacional está logo atrás. A equipe gaúcha ocupa a oitava colocação, com 47 pontos. Enquanto o Flu vem de vitória em casa contra o América, o Inter foi superado, em seus domínios, pelo Flamengo, na rodada anterior.