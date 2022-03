Fluminense encara o Botafogo sem Gatito

Botafogo e Fluminense se enfrentam em dia e horário incomum pelo primeiro jogo da Semifinal do Campeonato Estadual. O Clássico Vovô será disputado na segunda-feira (21), às 20 horas, no Estádio Nilton Santos. E a partida colocará frente a frente um tricolor que busca se reerguer da eliminação na Libertadores, e um Glorioso que está se estruturando com uma jovem equipe, até a estreia dos reforços da Era Textor.

A equipe, porém, ainda será comandada pelo técnico interino Lúcio Flávio, que tem dois problemas para a partida. Gatito Fernández não joga diante do Flu, porque está convocado para a seleção paraguaia, e se apresenta antes do certame. O pedido da diretoria alvinegra à Federação do Paraguai não foi atendido.

O treinador do Paraguai, Guillermo Schelotto, afirmou que não há nada mais importante do que os últimos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Contudo, o Paraguai não tem mais chance de classificação para o Mundial no Catar. Dessa forma, sem o goleiro titular, Douglas Borges e Diego Loureiro são as opções. Outro desfalque é o zagueiro Lucas Mezenga, de 20 anos, que teve uma trombose detectada no braço direito, e vai passar por tratamento.

Porém, Matheus Nascimento foi liberado para o confronto diante do Flu, pela Seleção Brasileira Sub-20. Dessa forma, o jovem atacante deve comandar o ataque do Bota. Entretanto, na terça-feira (22), embarca para Salvador, onde estará concentrada para a disputa de amistosos, a equipe comandada por Ramon Menezes. Assim, será desfalque para o alvinegro no segundo jogo.

No Fluminense, atualmente só Fred preocupa o técnico Abel Braga. O atacante não participou do “rachão” do elenco na sexta-feira (18). O veterano está em fase de tratamento de lesão muscular, e é dúvida.

Em contrapartida, apesar da pressão pelo resultado contra o Bota, por causa da eliminação para o Olimpia na Libertadores que empatou o confronto no placar agregado em 3 a 3, e superou os cariocas nos pênaltis, o Flu tem uma vantagem importante no clássico. Por ter sido campeão da Taça Guanabara, o tricolor dessa vez pode empatar no placar geral que mesmo assim avança para a final. Porém, o que mais preocupa o torcedor, é o desempenho da equipe dentro de campo. Na única derrota do ano, por 2 a 0 para a equipe paraguaia, a postura defensiva irritou.

Ou seja, agora com foco total no Estadual, a torcida do time das Laranjeiras encara a competição como obrigação, depois do vexame na “Liberta”. O problema é que do outro lado está o Botafogo, que dificultou muito a vida do tricolor no único embate entre as equipes, na fase anterior. Pelo menos, esta lembrança é positiva para o Flu, que venceu na ocasião por 2 a 1.