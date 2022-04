Fluminense empata sem gols com o Unión Santa Fé

O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Unión de Santa Fé na noite de hoje (26), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Nos acréscimos, Fred teve a chance mas desperdiçou a penalidade máxima. O resultado deixou o tricolor com quatro pontos, empatado com o Junior Barranquilla, que ainda joga contra o Oriente Petrolero, podendo se isolar na liderança do Grupo H. Resultado diminuiu chances de classificação, pois somente o primeiro colocado avança para as Oitavas de Final.

O time de Abel Braga conseguiu ter mais posse de bola, mas mesmo como Ganso em campo, o time das Laranjeiras tinha dificuldade em criar chances de gol. Tirando o gol perdido no primeiro minuto de jogo, quando Marlon driblou o goleiro, mas tocou pra fora, o Flu não assustou mais. Quem quase abriu o placar foi o time argentino. Jonatan Álvez arrancou sozinho para o gol, mas o atacante tirou demais e perdeu o gol.

Recebendo vaias novamente, o técnico tricolor fez alterações no intervalo. Fred entrou no lugar de Caio Paulista. Sem o ponta para recompor, o Flu sofreu logo no início da etapa final. Em três escanteios seguidos, o time adversário pressionou o time da casa. No segundo, Calderón cabeceou, mas Fábio fez linda defesa.

O Fluminense precisou responder e fez em cobrança de falta. Ganso cobrou direto para o gol, mas Mele fez bela defesa. Logo depois, Abel substituiu o camisa 10 para a entrada de Nathan, e foi chamado de burro pelos 10.175 presentes no Maracanã.

Porém, novamente perto do fim, viria uma bola salvadora. Cano cruzou pela direita e Juaréz tirou como braço: pênalti assinalado pelo árbitro. Fred foi para a cobrança, mas Mele pegou em boa defesa na cobrança do atacante veterano. Vaias e frustração para o torcedor, que não vê o campeão Estadual correspondendo em campo.

Foto: Fred perdeu pênalti no fim, que daria a vitória para o tricolor – Conmebol Staff