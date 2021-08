Fluminense empata em 1 a 1 com Barcelona e dá adeus à Libertadores

O Fluminense deu adeus à Copa Libertadores após empatar em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil (Equador), na noite de quinta-feira (19) no estádio Monumental de Barcelona. Agora os equatorianos enfrentam o Flamengo na próxima fase da competição. Com a eliminação da Libertadores, o Fluminense agora se concentra no Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Atlético-MG na próxima segunda-feira (23) no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O Barcelona conseguiu a classificação graças ao critério do gol fora de casa, após empatar em 2 a 2 no confronto de ida das quartas de final, disputado na última quinta-feira (12) no estádio do Maracanã. O técnico Roger Machado mandou a campo uma equipe com uma formação diferente da que habitualmente usa. Com problemas para escalar jogadores de ataque que atuam pelas pontas, o treinador abriu mão do 4-3-3 e entrou em campo com um 4-4-2 no qual Ganso ficou responsável por articular as jogadas de ataque.

Com esta proposta, o Fluminense assumiu a iniciativa do jogo, valorizando a posse de bola e não dando muitas oportunidades à equipe equatoriana, que chegou, na etapa inicial, com perigo em apenas duas oportunidades.