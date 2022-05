Fluminense empata e se complica na Sul-Americana

O Fluminense empatou em 0 a 0 com a Unión Santa Fé pela quinta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana, na Argentina. O empate complicou o Tricolor, que permaneceu na terceira posição com oito pontos. Somente o primeiro da chave avança para as Oitavas de Finais, e o Flu precisará vencer o Oriente Petrolero, na Bolívia, por seis gols de diferença.

A partida na primeira etapa foi equilibrada, mas muito lenta. O time da casa conseguiu pressionar no início, mas o Fluminense não sofreu na defesa. A equipe carioca logo tomou o controle da posse de bola, terminando com 57% da posse. No entanto, a primeira finalização foi somente aos 40 minutos. Nathan recebeu livre, mas chutou por cima do gol.

Na etapa final, o confronto ganhou em emoção. Mas o Fluminense ainda tinha dificuldades na criação com Nathan e Ganso, que retornou de lesão. Diniz então mudou a equipe, e colocou William Bigode e John Arias. O problema não se resolveu, e foi o Flu passou a ser pressionado. Aos 18”, Diale pegou a sobra e chutou com força, mas Fábio salvou. O Tricolor respondeu quando Luiz Henrique recebeu de Arias e arriscou, tirando tinta da trave.

O treinador do Flu tentou uma cartada final tirando Pineida e colocando Caio Paulista, mas perdeu poder de marcação. A mudança quase custou caro quando Zenón tocou de primeira para Diale, que finalizou para fora, aos 42”. 0 a 0 no placar final, que deixou a situação do Flu na Sul-Americana por um fio. Além de precisar vencer por mais de seis gols na próxima rodada, o Tricolor ainda terá que torcer por um empate entre Junior Barranquilla (líder com 10 pontos) e Unión Santa Fé (segundo com nove), na Colômbia. As partidas ocorrem na próxima quinta-feira (26), ambas às 21h30.

Foto: CANO passou em branco diante do Unión Santa Fé / Conmebol Staff Images