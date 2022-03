Fluminense empata com Boavista e não iguala marca centenária

O empate de 0 a 0 entre Boavista e Fluminense quebrou a sequência de vitórias do tricolor em 2022, no Elcyr Rezende, em Bacaxá, pela última rodada do Campeonato Estadual. Dessa forma, a equipe de Abel Braga não igualou a marca de 1919, quando o time da época venceu 13 vezes seguidas. No entanto, o campeão da Taça Guanabara está na história do clube como a segunda melhor sucessão de triunfos.

Com uma equipe mista escalada para o jogo da tarde deste sábado (12), em Saquarema, o time que entrou em campo misturou reservas e jogadores do sub-23 do Flu, que se destacaram na partida. Assim, a partida marcou a estreia de Marcelo e Jhonny. Apesar de ter tido um bom início, o tricolor perdeu o ritmo ao longo do encontro e não teve precisão para concluir em gol.

Assim como na equipe principal, atletas revelados em Xerém chamaram a atenção do torcedor. Sem muito espçao neste ano, Gabriel Teixera aproveitou a oportunidade para impressionar Abel, em busca de mais minutos. Dos pés dele, surgiram as melhores chances do time das Laranjeiras, principalmente quando Jhonny era acionado na direita. Do outro lado, a equipe mandante ensaiou uma pressão na defesa do time visitante. Matheus Alessandro, ex-jogador do Flu, foi quem mais criou perigo.

Porém, foi na segunda etapa que o Fluminense teve a melhor chance de inaugurar o placar. Jhonny cruzou para Marcelinho, que cabeceou forte e parou em defesa do goleiro Fernando. Por fim, com a maioria dos jogadores poupados, o Flu somou apenas um ponto e terminou a primeira fase da competição com 28 pontos. Agora, o próximo compromisso é pela Libertadores, no jogo da volta contra o Olimpia, no Defensores Del Chaco, na próxima quarta-feira (16), às 21h30.