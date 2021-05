Fluminense empata com a Portuguesa na ida da semifinal do Carioca

Tropeço no Luso-Brasileiro. O Fluminense iniciou a semi-final do Campeonato Carioca com empate em 1×1 contra a Portuguesa, da Ilha do Governador. Os dois gols, marcados por Chay, para a Lusa, e Abel Hernandez, para o Tricolor, foram marcados em pênaltis, assinalados com ajuda do árbitro de vídeo.

Cabe ressaltar que o Fluminense mandou a campo um time majoritariamente formada por reservas, poupando os titulares para o duelo contra o Junior Barranquilla (COL), na quinta-feira (6), pela Libertadores da América. Abel, que marcou o gol tricolor, é um dos reforços tricolores, com foco na competição continental.

Mas quem abriu o placar foi a Portuguesa, no primeiro tempo. Paulo Henrique Ganso colocou a mão na bola e o VAR ajudou o árbitro a marcar o pênalti, após este deixar o jogo seguir, inicialmente. Chay converteu a cobrança. Na segunda etapa, após a bola tocar na mão de Diego Guerra, da Lusa, o VAR novamente entrou em ação, e confirmou o pênalti, convertido por Abel.

O jogo da volta acontece, no próximo domingo (9), no Maracanã. O Fluminense tem a vantagem do empate para avançar à final. Na outra semifinal, o Flamengo goleou, no sábado (1º), o Volta Redonda por 3×0, no Raulino de Oliveira. O jogo da volta é no próximo sábado (8), também no Maracanã.