Fluminense é superado pelo América/MG em Belo Horizonte

A fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro é preocupante. O tricolor carioca perdeu para o América/MG pelo placar de 1×0, na tarde deste domingo (8), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Com o resultado, o time comandado por Roger Machado permanece na 12ª colocação, com 17 pontos conquistados.

Ademir, camisa 10 da equipe mineira, marcou o único gol da partida. Após a vitória, o América avançou para a 17ª posição e voltou a vencer após 5 jogos. O Fluminense volta a campo na quinta-feira (12), contra o Barcelona do Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América, no Maracanã.