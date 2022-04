Fluminense e Santos empatam no zero a zero do Campeonato Brasileiro

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi estreada pelo Fluminense e Santos, neste sábado (9), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Uma tarde emoções para os torcedores cariocas e paulistas, termina com a disputa zero a zero.

Após ser derrotado por 1×0, o Santos chegou as terras cariocas com a esperança de conquistar um bom resultado. Já o Fluminense, esperava estrear essa competição com mais uma vitória, após conquistar o título do campeonato carioca.

Durante o primeiro tempo, os tricolores vão à loucura com Jhon Arias que aciona Cano na entrada da área, que corta para perna esquerda, mas João Paulo defende. A primeira rodada da disputa entre o tricolor e o peixe terminou em zero a zero.

Com 30 minutos de jogo no segundo tempo, o camisa 9 do fluminense, Fred, entra em campo para substituir Cano, aumentando as esperanças dos tricolores de virar o placar. Mas a primeira rodada do Campeonato Brasileiro termina no empate de zero a zero.