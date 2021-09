Fluminense e Cuiabá empatam em 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro

Tricolor segue a um ponto do G-6

Jogando fora de casa, na Arena Pantanal, o Fluminense foi superior o tempo todo e chegou a abrir 2 a 0, com gols de Luiz Henrique e Bobadilla, mas acabou cedendo o empate e ficou no 2 a 2 com o Cuiabá, na noite dessa segunda-feira (20), em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Fluminense foi a 29 pontos e se mantém na cola do G-6. A equipe encerra a rodada em oitavo lugar, mas a apenas um ponto do primeiro time na zona de classificação para a Libertadores.

Primeiro tempo

A primeira chegada do Fluminense ao ataque aconteceu logo aos 3 minutos, quando Danilo Barcelos cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Bobadilla cabeceou no meio do gol para defesa segura do goleiro. A pressão tricolor seguiu e surtiu efeito no lance seguinte. Luiz Henrique recebeu pela direita, conduziu, cortou a marcação e soltou a bomba de fora da área. A bola entrou no ângulo, abrindo o placar para o Tricolor na Arena Pantanal. Um golaço do Moleque de Xerém! O Tricolor seguiu dominando as ações até conseguir ampliar o marcador. Aos 19 minutos, Danilo Barcelos, tabelou, desceu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bobadilla, que, agora sim, cabeceou com muita categoria para o fundo das redes.

Na sequência, aos 21, o árbitro assinalou pênalti para o Cuiabá. Jonathan Cafú cobrou bem, sem chances para Marcos Felipe, e descontou. O Fluminense tentou responder rapidamente. Aos 24 minutos, Caio Paulista fez fila e foi derrubado na intermediária. Danilo cobrou a falta e Luccas Claro desviou pela linha de fundo. Aos 44, o Flu abafou e pressionou em busca do terceiro gol, mas acabou parando na defesa adversária.



Segundo tempo

O Fluminense voltou bem para o segundo tempo e logo chegou ao terceiro gol, após chute cruzado de Nonato aos 5 minutos. Mas o gol acabou anulado pelo VAR por uma suposta interferência de Caio Paulista, que estava caído no chão em posição irregular, mas sem ter participado do lance. O Tricolor seguiu em cima e quase marcou aos 12 minutos. Caio Paulista recebeu pela ponta direita, cortou para o meio e chutou de fora da área, mas a bola passou ao lado da trave. Aos 21 minutos, Luiz Henrique fez linda tabela com Bobadilla e ficou cara a cara com o goleiro, mas na hora do chute ele acabou desarmado pelo zagueiro.

A pressão tricolor continuou. Lucca descolou bom passe para Luiz Henrique, que bateu de primeira da meia-lua. Mas o goleiro Walter foi buscar no cantinho, evitando o segundo gol do Moleque de Xerém na partida. Apesar da superioridade do Fluminense, o Cuiabá chegou ao empate aos 30 minutos, com Felipe Marques. O time seguiu atacando em busca do gol da vitória, que poderia ter saído aos 40. Lucca enfiou bola na direita para John Kennedy, que bateu cruzado rente à trave.

Mas o Fluzão não desistiu. Aos 44, Arias recebeu de Yago, se livrou da marcação e soltou a bomba, mas o goleiro espalmou para escanteio. Após a cobrança do tiro de canto, John Kennedy arriscou um voleio e a bola passou perto do gol. Aos 51, Cazares cobrou falta com categoria e a bola passou pertinho do travessão. O Fluminense ainda teve uma última chance, após Lucca desviar de cabeça bom cruzamento de Marlon, mas a bola acabou indo para fora.

Na próxima rodada, o Fluminense volta ao Maracanã para enfrentar o Red Bull Bragantino, no domingo (26), às 16h, em confronto direto por uma vaga na Taça Libertadores. A equipe do interior paulista está no quinto lugar da tabela de classificação, com 33 pontos.