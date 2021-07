Fluminense derrota o Flamengo com gol nos acréscimos

Com gol nos acréscimos, o Fluminense venceu o Flamengo por 1×0, no clássico disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor se recupera da goleada sofrida, pelo placar de 4×1, para o Athlético Paranaense, no meio da semana.

Em jogo bastante truncado, com poucas chances de ambos os lados, André, que entrou no segundo tempo, aproveitou cruzamento feito por Luiz Henrique, da linha de fundo, para estufar as redes de Diego Alves, aos 45 minutos da etapa final. Com o resultado, o Fluminense sobe para a 11ª colocação do campeonato nacional com 11 pontos conquistados.

Já o Flamengo estacionou na 6ª posição, com 13 pontos. O rubro-negro volta a campo na quarta-feira (7), pela 9ª rodada da competição, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Fluminense, no mesmo dia, pega o Ceará, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.