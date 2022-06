Fluminense confirma mais de 40 mil ingressos vendidos para despedida de Fred

O confronto contra o Ceará no sábado (09) da semana que vem, às 19h, no Maracanã, não vai ser a despedida oficial de Fred, marcada para o próximo dia 21 de julho – aniversário de 120 anos do Fluminense -, no entanto, o estádio não vai ter mais as redes estufadas pelo segundo maior artilheiro da história tricolor com 198 gols, atrás apenas de Waldo com 319.

O clube divulgou que já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para a partida e desta forma, o Fluminense tem tudo para contabilizar um grande público no último jogo de um dos ídolos da história Tricolor.

De acordo com o Departamento de Marketing do clube, houve um aumento considerável no números de associados ao programa de sócio-torcedor. Além disso, caravanas de diversas pontos do país estão sendo organizadas de forma que torcedores de outros estados possam deixar seu carinho ao atacante.

Aos 38 anos, Fred contribuiu diretamente para os títulos do Campeonato Brasileiro em 2010 e 2012, com uma carreira de sucesso no Brasil, exterior e seleção brasileira.

Destaque com a camisa do Fluminense, o camisa 9 tem no currículo passagens pelos três principais clubes de Minas Gerais. Revelado pelo América-MG, em 2003, ele defendeu o Cruzeiro em duas passagens, em 2004 e 2016, e no Atlético-MG, jogou em 2009. Além disso, ele também teve sucesso no Lyon, da França, em 2005.

Por fim, na Seleção Brasileira ele também deixou a marca de artilheiro e conquistou os títulos da Copa América, em 2007, Copa das Confederações, em 2013, além das Copas do Mundo de 2006 e 2014.