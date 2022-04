Fluminense busca a liderança na Copa Sul-Americana

O Fluminense recebe o Unión Santa Fé, da Argentina, amanhã, às 21h30, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. O tricolor tenta voltar a liderar o Grupo H, que atualmente possui o adversário desta terça como o primeiro colocado, com quatro pontos. Em caso de vitória, o time das Laranjeiras dormirá na liderança da chave, com seis pontos, aguardando o resultado do Junior Barranquilla, que enfrenta o Oriente Petrolero da Bolívia na quinta-feira (28).

O Flu, no entanto, vem de dois jogos muito contestados: vitória de 3 a 2 sobre o Vila Nova, na Copa do Brasil, e 1 a 0 para o Internacional, no último sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. Nas duas exibições, o desempenho do time de Abel Braga foi abaixo da média, o que gerou cobranças internas entre os jogadores. Os atletas entendem as críticas dos torcedores, e acham que tecnicamente ainda estão devendo após o título do Campeonato Estadual.

Outro fator é o rodízio implementado por Abel Braga, para conter possíveis lesões musculares. Na derrota para o Internacional, o zagueiro Manoel foi substituído com 11 minutos de jogo, por causa de desgaste físico. A equipe tricolor treinou na manhã de hoje (25), no Centro de Treinamento Carlos Castilho. No entanto, o time titular é um mistério. A última equipe que foi a campo foi: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegaria, André, Martinelli, Marlon e Ganso; Cano e William.

Retornos e dúvidas

O zagueiro Manoel foi ausência na atividade desta segunda. Já o volante Yago e o atacante Caio Paulista treinaram normalmente. Assim, Luccas Claro aparece como opção novamente. Os dois devem ficar à disposição de Abel contra a equipe argentina.

Foto: Ganso cercado por jogadores do Internacional na derrota por 1 a 0 – Maílson Santana / Fluminense