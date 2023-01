Flu vence e Vasco empata na estreia do Carioca

Foi dada a largada! Apesar do Flamengo ter estreado na última quinta-feira vencendo o Audax, a primeira rodada começou a ser disputada na sua totalidade neste sábado.

Campeão em 2022, o Fluminense estreou com vitória na edição deste ano do Campeonato Carioca. Com um gol contra e outro de Alan, o Tricolor levou a melhor sobre o Resende, neste sábado (14/01), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo placar de 2 a 0, abrindo em grande estilo a temporada.

Fotos: Marcelo Gonçalves/FFC

Distribuindo belos passes e dribles em busca de espaço, o Fluminense rapidamente dominou o Resende. André clareou o jogo ao lançar Samuel Xavier aos 11 minutos, quando o Time de Guerreiros descolou sua primeira grande chance. Sem marcação, o lateral-direito invadiu a área e, cara a cara, parou no goleiro. Aos 16, de falta, Jhon Arias mandou por cima.

O primeiro gol tricolor no ano saiu após boa trama entre Calegari, Arias e Germán Cano. O artilheiro concluiu de cabeça, mas a bola desviou antes de estufar as redes e o árbitro assinalou gol contra de Joanderson.

Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio de Jhon Arias, Manoel cabeceou com perigo. O colombiano, depois de mais uma grande jogada, rolou para Yago Felipe, da entrada da área, finalizar nas mãos do goleiro. Aos 29, lançado por Calegari, Cano pegou de primeira, mas a bola subiu demais. Nos acréscimos, servido por Martinelli, Yago Felipe soltou a bomba, obrigando o goleiro a espalmar.

Enquanto administrava o resultado, o Fluminense buscava chances de ampliar o placar. Jhon Arias, aos 23 minutos, ficou a um triz de marcar um golaço. Cobrando falta, o colombiano encobriu o goleiro e carimbou a trave. O Tricolor voltou a levar perigo ao Resende aos 29, quando, depois do cruzamento rasteiro de Martinelli, Arias escorou para Germán Cano, que quase conseguiu o desvio.

Aos 40 minutos, Keno achou belo passe para Alan driblar o goleiro e sofrer pênalti. O próprio Alan, na cobrança, finalizou com categoria para marcar o segundo gol da vitória do Time de Guerreiros.

Com homenagens a Dinamite, Vasco não sai do zero contra o Madureira

O Vasco empatou em 0 a 0 com o Madureira, neste sábado (14), em São Januário. Com time reserva e comandado por Emílio Faro, o Cruz-Maltino pressionou e teve chances, mas esbarrou num dia inspirado do goleiro Dida.

Com o resultado, Vasco e Madureira somaram um ponto. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Audax Rio, na quinta-feira (19), às 21h10 (de Brasília), no estádio Luso Brasileiro, novamente com o time reserva. Antes, na terça (17), a equipe principal encara o River Plate, às 21h, em amistoso, nos Estados Unidos

Mesmo com time reserva, formado com a maioria de jovens e comandado por Emílio Faro, o Vasco tomou a iniciativa da partida diante do Madureira. A pressão inicial quase resultou em gol logo aos nove minutos, quando o volante Juninho arriscou de fora da área e carimbou a trave.

O jogo foi paralisado aos dez minutos para uma homenagem a Roberto Dinamite. O maior ídolo do Vasco, que também foi homenageado com um minuto de silêncio antes do início da partida, recebeu aplausos durante um minuto.

Quando a bola voltou a rolar, o Vasco manteve o ritmo e chegava com perigo com Paixão e Zé Santos, mas pecou nas finalizações. O Madureira, por sua vez, sequer ameaçou os donos da casa e conseguiu segurar o placar zerado até o intervalo.

Na etapa final, o panorama seguiu semelhante. O Vasco pressionou desde o início, mas esbarrou no goleiro Dida, que fez até uma defesa à lá Gordon Banks na Copa de 1970. No caso do goleiro do Madureira, foi na cabeçada de Zé Santos.

O Vasco lutou até o fim, mas começou a dar espaços. O Madureira, que chegou poucas vezes, quase marcou aos 10 minutos, quando Luiz Paulo aproveitou uma falha na saída de bola, mas errou a finalização. A falta de pontaria dos dois lados, inclusive, foi determinante para o placar em branco na estreia.