Flu se classifica e pega o Goiás na terceira fase da Copinha

No primeiro mata-mata que o Fluminense encarou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o saldo foi positivo. Na tarde de hoje (12), as crias de Xerém venceram o Atlético Guaratinguetá por 4 a 2, após empate sem gols no tempo regulamentar, e vai enfrentar o Goiás.

Mas teve uma forte dose de dramaticidade, já que o Atlético Guaratinguetá se aproveitou da dificuldade do Fluminense com o gramado e foi superior. Apesar da dificuldade, os crias de Xerém marcaram dois gols, mas foram anulados corretamente por impedimento.

Nos pênaltis, o goleiro Gustavo Ramalho brilhou com uma defesa, enquanto a garotada tricolor converteu quatro das cinco cobranças. O resultado final foi 4 a 2 e a classificação tricolor à próxima fase.

Foto de Leonardo Brasil/Fluminense FC