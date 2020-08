Flu é derrotado pelo Bragantino no interior paulista

O Fluminense perdeu para o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira (19), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Em um jogo fraco tecnicamente, mas movimentado, o time paulista venceu por 2 a 1. Alerrandro e Luis Phelipe anotaram os gols do Braga, com Nenê descontando. Com este resultado o Bragantino ganhou a primeira partida no Campeonato Brasileiro e chegou aos cinco pontos, encostando na parte de cima da tabela de classificação. O Tricolor ficou estacionado nos quatro pontos.

A partida começou em um ritmo alucinante. O Bragantino abriu o placar no primeiro minuto. Matheus Jesus chutou de fora da área, o goleiro Muriel errou ao espalmar para frente e Alerrandro completou para o fundo da rede. Mas não deu muito tempo para comemorar. Na saída de bola, o Tricolor empatou. Michel Araújo lançou, Evanilson deu um passe de calcanhar e Nenê mandou para o fundo da rede.

O jogo seguiu elétrico e aberto, com os dois times buscando o desempate. Ele quase veio para o Fluminense aos sete minutos. Nenê descobriu Evanilson livre na área. O atacante chutou e o goleiro Cleiton operou um milagre. A resposta do Bragantino veio aos 16 minutos. Alerrandro acionou Artur na área, mas, ao tentar deslocar o arqueiro, o atleta mandou a bola para fora.

As duas equipes não conseguiram manter o ritmo até o fim do primeiro tempo. O jogo então ficou mais sonolento. O Bragantino tinha o domínio do jogo e não conseguia criar. Além disso o Tricolor não emplacava os contra-ataques.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense entrou mais presente no campo de ataque. O Bragantino parecia estar disposto a ganhar nos contra-ataques, mas passava riscos. Tanto que aos 15 minutos o Tricolor quase virou. Após rebote de Cleiton, Evanilson ganhou disputa com Léo Ortiz e rolou. Michel Araújo chutou e o goleiro se recuperou na jogada, cedendo escanteio.

Mas, aos poucos, o Bragantino equilibrou as ações. Nem tanto na arte de criar perigo para o rival, mas apenas neutralizando os ataques dos tricolores. Assim, mais uma vez a partida voltou a ficar sem ser atraente.

Quando tudo indicava que as emoções estariam encerradas, o Bragantino chegou ao segundo gol aos 37 minutos. Tubarão ganhou de dois atletas em jogada individual pela direita e acionou Alerrandro. Ele cruzou e Luis Phelipe ajeitou e chutou sem chances para o goleiro. Aos 42, o árbitro Jean Pierre Goncalves Lima chegou a marcar um pênalti em toque de mão de Nino. Mas um impedimento de Weverson no lance acabou anulando a jogada.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), onde enfrenta o Athletico Paranaense. Já o Bragantino estará novamente em ação no domingo, às 16h (de Brasília), novamente no Estádio Nabi Abi Chedid. O rival será o Coritiba.