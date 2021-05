Flordelis sofre ataques em rede social de youtuber após foto com símbolo do amor

O youtuber Thomas Santana tem sido alvo de críticas, desde a noite desa segunda-feira (17), após publicar uma foto, em sua conta no Twitter, com a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ), ré por ser suspeita de homicídio contra seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Internautas fizeram a palavra “assassina” ficar entre as mais comentadas, na manhã desta terça-feira (18), em referência ao suposto crime.

Até o momento da publicação desta matéria, a imagem possuía 8.240 compartilhamentos e 78,2 mil curtidas. Cabe ressaltar que Santana possui 1,4 milhão de seguidores no Twitter. A publicação com a imagem foi feita há 11 horas e, até o momento, o youtuber não se pronunciou sobre as críticas recebidas.

Em uma série de vídeos, publicados em sua conta no Facebook, no dia 6 de maio, Thomas Santana anunciou que faria uma entrevista com Flordelis. A publicação abre com um áudio da deputada aceitando o convite e, em seguida, o youtuber faz uma série de trocadilhos como “essa entrevista vai ser de matar”, além de cantar trechos de músicas gospel dela. A entrevista ainda não foi publicada.