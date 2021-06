Flordelis: Relator vota pela perda do mandato da deputada no Conselho de Ética da Câmara

Em sessão realizada nesta terça (1º) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado federal Alexandre Leite (DEM-SP) votou para que a parlamentar eleita pelo Rio de Janeiro Flordelis dos Santos (sem partido) perca seu mandato pela participação no assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em Niterói em 2018. O deputado é o relator do processo contra a pastora e fez o voto durante sessão para leitura.

O documento foi protocolado na comissão na quinta-feira da semana passada (27) e foi disponibilizado no sistema da Câmara assim que Leite iniciou a leitura. Segundo a conclusão do documento, as provas coletadas pela comissão mostram que Flordelis tinha “um modo de vida inclinado para a prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo”.

O relator justificou o voto citando os incisos I e IV do artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Ambos os dispositivos legais preveem penas para quem, respectivamente, abusa “das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional” e tenta atrapalhar “o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado de deliberação”.

Ainda na conclusão, Alexandre Leite usou as palavras do delegado responsável pelo inquérito, Allan Duarte Lacerda (titular da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí), para afirmar que a versão “idílica, afetuosa, religiosa e altruísta” da deputada se transformou em uma “personalidade desvirtuada, perigosa e manipuladora”.

Assim que a leitura foi concluída, o presidente da comissão, deputado federal Paulo Azi (DEM – BA) fez um pedido de vista coletiva com duração de dois dias úteis. Como quinta-feira (3) é feriado de Corpus Christi e sexta (4) será ponto facultativo, a votação deve continuar na terça-feira da próxima semana.