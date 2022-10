Flordelis não será algemada em julgamento

A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza não será algemada durante seu julgamento, no próximo dia 7 de novembro, no Fórum de Niterói. A ex-parlamentar e outros familiares são réus pela morte do pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis.

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói aceitou pedido da defesa de Flordelis, que também representa seus filhos afetivos Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira, a neta Rayane dos Santos Oliveira. A outra ré a ser julgada será Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis.

Além disso, os acusados também não deverão usar os uniformes de detentos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Também de acordo com a publicação da magistrada, a defesa de Flordelis informou que irá providenciar “vestimentas adequadas e dignas” para os acusados.

“[A defesa] informou que trará vestimentas adequadas e dignas para aos acusados antes do início da sessão e, considerando que no julgamento dos corréus foi deferida a não utilização de algemas, requereu que os acusados sequer sejam apresentados perante os jurados algemados”, escreveu Carvalho Arce.

No entanto, a magistrada ponderou que a retirada das algemas poderá ser revertida caso não haja condições de segurança no momento da audiência. Carvalho Arce pontuou que este risco existe por conta da expectativa de haver grande número de pessoas no plenário.

“Conforme apontado pela defesa, este Juízo, considerando o adequado esquema de segurança presente no dia da primeira sessão de julgamento, deferiu a retirada das algemas dos réus. Todavia, tal decisão só pode ser tomada diante da realidade fática existente no momento da sessão, como forma de garantir a segurança de todos os presentes, em especial diante do provável grande número de pessoas em plenário. Assim, defiro, condicionando a efetivação do ora requerido à constatação das condições necessárias para tanto”, complementou a juíza.

Flordelis foi algemada em audiência de custódia

Cabe frisar que a ex-deputada não teve o mesmo benefício durante sua audiência de custódia, em 14 de agosto de 2021, logo após ser presa, quando teve o mandato cassado. Segundo ata referente à audiência, a juíza Ariadne Villela Lopes determinou a necessidade de manutenção das algemas em Flordelis, na sala de audiências. Segundo a magistrada, o objetivo foi garantir a segurança tanto dos internos quanto do público em geral.