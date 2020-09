Flordelis não é encontrada para assinar notificação sobre processo de cassação

De acordo com as informações, por pelo menos duas vezes a Corregedoria da Câmara dos Deputados tentou e não conseguiu localizar a deputada federal Flordelis (PSD) para que ela assine a notificação comunicando sobre a abertura do processo de investigação, que pode resultar na cassação de seu mandato como parlamentar.

Apenas a deputada pode assinar o recebimento da notificação, e assessores da Corregedoria não a encontraram em seu apartamento funcional, em Brasília. Flordelis é suspeita de tramar a morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, crime ocorrido em junho do ano passado. Ela foi indiciada pelo crime há uma semana. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, decidiu, há uma semana, por encaminhar à Corregedoria o processo de cassação do mandato de Flordelis que se tornou ré no processo sobre a morte de Anderson do Carmo.

A representação foi feita pelo deputado Léo Motta (PSL-MG) que foi encaminhada para a Corregedoria da Câmara, através do corregedor, Paulo Bengtson (PTB-PA), que terá de notificar a deputada para apresentar sua defesa por escrito. Depois disso, ela tem cinco dias úteis para se defender. Depois disso, Bengtson vai ter até 45 dias úteis para dizer à mesa se a denúncia tem ou não elementos que justifiquem a instauração de processo por quebra de decoro parlamentar. Somente se a mesa aceitar a denúncia é que o requerimento vira uma representação, que será encaminhada ao Conselho de Ética, que vai instaurar processo. O PSD suspendeu a filiação da deputada.

Na mais recente denúncia sobre o caso é que Flordelis ainda estaria mantendo em seu gabinete, em Brasília, um de seus filhos adotivos, com o qual é proibida pela Justiça de manter contato. Gerson Conceição de Oliveira, atuaria na função de secretário da parlamentar, e recebe R$ 15,6 mil. Ele é um dos investigados pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) por suspeita de envolvimento no assassinato do pastor.

Gerson também é pastor e tem comanda cultos da igreja de Flordelis, sendo nomeado para o cargo de secretário no início do mandato da parlamentar, em fevereiro do ano passado, quatro meses antes do assassinato de Anderson do Carmo. Outros dois filhos adotivos da deputada, André Luiz de Oliveira e Carlos Ubiraci, que também eram lotados no gabinete da deputada, foram exonerados após serem presos, pela DHNSG, acusados de envolvimento no crime.

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou que a pastora cumpra medidas cautelares, entre elas está proibida de manter contato com testemunhas da morte do pastor e outros réus no processo, entre eles Gerson. Na segunda fase das investigações, Flordelis, sete filhos e uma neta foram indiciados.