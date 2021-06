Flordelis está vivendo novo amor: rapaz era seu assessor

Pouco mais de dois anos depois da morte do pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) está vivendo um novo amor. A parlamentar está namorando o produtor artístico e ex-assessor Allan Soares, de 25 anos.

Cabe ressaltar que eles estão juntos desde fevereiro deste ano, mas a confirmação aconteceu apenas nesta semana. Desde aquela época, fotos em que Flordelis e Allan aparecem juntos, em clima de intimidade, já circulavam, mas a deputada e pastora negava o romance.

Uma das primeiras aparições públicas de Allan com Flordelis aconteceu m 7 de fevereiro, durante a festa de aniversário dela. Segundo informações de pessoas ligadas à igreja, eles estariam mantendo um relacionamento desde o começo deste ano, mas se conheceriam há 3 anos. A confirmação foi feita em entrevista ao jornalista Léo Dias, do site Metrópoles.

Flordelis é acusada de ser a mandante da morte de seu então esposo, Anderson do Carmo. a a líder religiosa aguarda a data para ser submetida ao Tribunal do Júri e, nas próximas semanas, deve ter sua cassação votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Em 8 de junho, o Conselho de Ética aprovou, por 16 votos a 1, parecer do deputado federal Alexandre Leite (DEM-SP), relator do processo, pela cassação do mandato.

Suspeição

A defesa de Flordelis entrou com ação de suspeição contra a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. Na avaliação dos advogados que defendam a parlamentar, Arce “age com parcialidade”. Até o momento, não houve resposta á ação movida pela defesa da deputada.