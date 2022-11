Flordelis encarava morte de Anderson como livramento, diz Luan Santos

“Estou livre”. Segundo um dos filhos afetivos de Flordelis dos Santos de Souza, Alexsander Felipe Matos Mendes, aquela foi a frase proferida pela ex-deputada, após o enterro do ex-marido, Anderson do Carmo.



Alexsander foi uma das testemunhas, ouvidas, no Fórum de Niterói, no segundo dia dos depoimentos de acusação e defesa, no caso do assassinato do pastor Anderson.



Destacando que foi à casa da família, após o enterro, Alexsander, antes conhecido como Luan Santos (nome dado a ele por Flordelis), foi ouvido por videoconferência, por não querer ficar à frente da pastora e dos demais réus no caso.



Família dividida



As investigações revelaram que, após o assassinato de Anderson do Carmo, ocorreu uma cisão na família. O inspetor da Polícia Civil, Tiago Vaz, disse, no primeiro depoimento do dia, que o clã foi rachado “em facções”: num primeiro momento, Daniel, Luan, Mizael e Lucas (comprador da arma do crime) se uniram contra Flordelis. Em lado oposto, estava a maioria dos outros membros familiares, fiéis à pastora.



Num demorado depoimento, Luan declarou que, na família, havia “um time do bem” e outro, “do mal”.



“Quando você era contra Flordelis e quem estava com ela, você era o próprio demônio”, disse Alexsander.